Forex, ottimismo su sblocco stallo debito Usa favorisce dollaro

LONDRA, 11 ottobre (Reuters) - Dollaro in prossimità dei massimi delle ultime due settimane contro yen negli scambi della tarda mattinata londinese grazie a crescenti aspettative di un prossimo disgelo nelle trattative tra Casa Bianca e Congresso per superare l'impasse sul debito che sta bloccando l'amministrazione federale da ormai dieci giorni. Detentori della maggioranza al Congresso, i repubblicani hanno offerto di protrarre di qualche settimana la scadenza del 17 ottobre prossimo fissata come ultimatum che farebbe automaticamente scattare il default. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3558/60 1,3519 DOLLARO/YEN 98,31/32 98,15 EURO/YEN 133,31/32 133,20 EURO/STERLINA 0,8486/89 0,8464 ORO SPOT 1.288,81/9,55 1.285,57/6,92