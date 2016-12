RPT-Forex, euro/dlr su massimi 8 mesi dopo stop attività federale Usa

(Corregge refuso in titolo) NEW YORK, 1 ottobre (Reuters) - L'euro si conferma tonico nel primo pomeriggio, anche se sotto il picco della mattinata, nei confronti di un dollaro che sconta il blocco dell'attività del governo federale Usa a seguito del mancato compromesso al Congresso per il rifinanziamento della sua operatività. Il timore degli operatori è che lo stop di molti uffici federali, comprese agenzie pubbliche e authority, per quanto parziale e temporaneo, possa danneggiare l'attività economica del paese, con la conseguenza di ritardare l'avvio da parte della Fed della riduzione dello stimolo monetario. Nel primo pomeriggio il cambio euro/dollaro tratta in vista del massimo da otto mesi toccato questa mattina a 1,3588, mentre il biglietto verde cede terreno anche nei confronti dello yen. "Non sappiamo quanto questa impasse negli Stati Uniti durerà. Dovesse persistere c'è la possibilità di un danno per la crescita economica e di un impatto sulle mosse della Fed, il che è in ogni caso negativo per il dollaro" spiega lo strategist di Hsbc Daragh Maher. "Nel breve è meglio evitare il dollaro". In mattinata l'euro non ha risentito dei dati, ancora pesanti, sulla disoccupazione nelle zona euro, mentre sembra aver tratto sostegno dai Pmi manifatturieri di settembre che confermano il quadro di un comparto che in Europa sta tornando ad una crescita timida ma stabile . D'altra parte l'instabilità politica italiana resta un fattore di rischio per la valuta unica, anche se in attesa del voto di fiducia di domani la giornata di oggi è apparsa finora interlocutoria. All'interno dello schieramento di centrodestra sono emerse divisioni che, secondo gli osservatori, potrebbero permettere al governo Letta di conservare la maggioranza anche in Senato e quindi di assicurarsi la sopravvivenza . ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3551/52 1,3524 DOLLARO/YEN 97,84/85 98,21 EURO/YEN 132,58/61 132,83 EURO/STERLINA 0,8342/47 0,8355 ORO SPOT 1.300,81/1,58 1.326,94/8,16 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia