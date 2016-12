Forex, euro risale da minimi seduta su dlr dopo dati occupazione Usa

NEW YORK, 6 settembre (Reuters) - Euro in risalita dai minimi di seduta sul dollaro dopo la pubblicazione dei dati, inferiori alle attese, sull'andamento del mercato del lavoro Usa in agosto. L'economia Usa ha creato il mese scorso 169.000 posti di lavoro non agricoli, dopo i 104.000 di luglio - rivisti da 162.000 - meno però dei 180.000 delle attese indicate in un sondaggio Reuters. Un dato solo in parte mitigato dalla discesa del tasso di disoccupazione al 7,3% (su attese per un dato invariato al 7,4%). Immediatamente dopo la pubblicazione del dato Usa l'euro/dollaro è balzato al massimo di seduta di 1,3180, dopo che il cambio era scivolato a fine mattinata al minimo da quasi due mesi di 1,3105. Contemporaneamente il biglietto verde ha toccato un minimo di seduta anche nei confronto dello yen, a 98,82, dopo aver viaggiato lungo tutta la mattinata in vista del minimo da sei settimane di 100,24, registrato ieri. I dati occupazionali di oggi non dovrebbero comunque cambiare i rapporti di forza tra euro e dollaro. A sostegno del biglietto verde resta una Fed ormai prossima ad avviare la fase di riduzione del proprio programma di acquisto asset. E nonostante i numeri deludenti di oggi, sono in molti a ritenere che un annuncio in tal senso potrebbe arrivare già nel meeting di questo mese della banca centrale Usa. Dall'altra parte c'è invece un euro che sconta l'estrema cautela utilizzata ieri dal presidente della Bce Mario Draghi nel descrivere il quadro economico europeo. Draghi - che ha anche ricordato come la Bce resti pronta ad intervenire nuovamente - vuole evitare che la timida ripresa in atto nella zona euro venga subito compromessa dalla risalita delle aspettative sui tassi di mercato. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3135/37 1,3119 DOLLARO/YEN 99,05/06 100,11 EURO/YEN 130,11/16 131,37 EURO/STERLINA 0,8394/95 0,8415 ORO SPOT 1.385,06/83 1.366,99/8,71 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia