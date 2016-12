Forex, dlr ben intonato, ma cambio su euro volatile dopo dati Usa

NEW YORK, 30 agosto (Reuters) - Rimane complessivamente stabile il quadro del mercato valutario nella seduta odierna, con un dollaro che si conferma ben intonato, anche se il cambio con l'euro si fa più volatile in scia ai dati Usa delle 14,30 su consumi e redditi, più deboli delle attese. Subito dopo la pubblicazione dei dati Usa il cambio euro/dollaro risale per poi riportarsi poco dopo di nuovo sul minimo intraday di 1,3223, livello a sua volta prossimo al minimo da due settimane di 1,3219 visto ieri. Sono stati infatti soprattutto i dati di ieri dare slancio al biglietto verde, in particolare la revisione del Pil Usa del secondo trimestre ad un +2,5% dall'1,7% della lettura preliminare : numeri che rafforzano l'idea di molti operatori secondo cui la Fed partirà già a settembre con la riduzione del quantitativo di titoli acquistati mensilmente sul mercato. D'altra pare il no del parlamento britannico ad un intervento militare della Gran Bretagna in Siria sembra aver in parte allentato il clima di pesanti timori dei giorni scorsi per la situazione internazionale. Gli ultimi movimenti del mercato obbligazionario hanno visto una risalita dei tassi sui titoli di Stato Usa con un generale allargamento degli spread rispetto ai rendimenti europei e un conseguente aumento delle pressione sull'euro rispetto al biglietto verde. Il dollar index, l'indice che mette a confronto il biglietto verde con un paniere delle principali valute, tratta in prossimità dei massimi da 4 settimane. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3225/28 1,3240 DOLLARO/YEN 98,19/20 98,34 EURO/YEN 129,92/97 130,22 EURO/STERLINA 0,8543/45 0,8530 ORO SPOT 1.394,61/5,38 1.407,64/8,86 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia