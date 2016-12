Forex, yen e franco svizzero a max seduta su notizie Siria

NEW YORK, 27 agosto (Reuters) - Lo yen ha toccato i massimi di seduta contro dollaro ed euro, rispettivamente a 97,36 yen per dollaro e 129,83 yen per euro, sulla notizia, diffusa in esclusiva da Reuters, di un imminente attacco a Damasco da parte delle potenze occidentali. Per la stessa ragione il franco svizzero ha raggiunto i massimi di seduta contro la moneta unica a 1,2285 franchi per euro da una chiusura a 1,2342. Sulla rinata avversione al rischio, valute rifugio, quali lo yen e il franco svizzero, hanno registrato un rialzo a discapito di divise a più alto rendimento. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3341/42 1,3368 DOLLARO/YEN 97,42/43 98,50 EURO/YEN 129,98/130,01 131,65 EURO/STERLINA 0,8601/03 0,8583 ORO SPOT 1.419,04/20,26 1.404,40/5,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia