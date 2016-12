Forex, euro storna da massimi sei mesi su dollaro,attesa minute Fed

NEW YORK, 21 agosto (Reuters) - Il dollaro alle prime battute statunitensi recupera terreno sull'euro allontanandosi adi minimi di sei mesi ieri, mentre si avvicina la pubblicazione - stasera alle 20 - delle minute del meeting di politica monetaria di luglio della Fed, con gli investitori che sono alla ricerca di indizi circa le sue prossime mosse. L'ipotesi secondo cui la banca centrale Usa possa iniziare a ridurre già a settembre l'ammontare - ora a 85 miliardi di dollari al mese - degli acquisti di asset è in generale positivo per il dollaro, in quanto tende ad alzare i rendimenti dei Treasuries Usa. Ma ha finito di esercitare pressioni sui mercati azionari e ad aumentare l'interesse per valute rifugio, come lo yen e il franco svizzero. "Le minute della Fed sono molto importanti e qualcuno teme una delusione" dice Kasper Kirkegaard, FX strategist a Danske Bank. "Il nostro scenario principale è che la Fed inizierà ad assottigliare lo stimolo monetario da settembre. Ma se la Fed dovesse mostrarsi preoccupata per l'inflazione bassa o se avesse bisogno di vedere un ulteriore miglioramento del mercato del lavoro prima di agire, il dollaro potrebbe scendere." Ma i movimenti al ribasso del biglietto verde non dovrebbero essere consistenti perchè gli investitori hanno già iniziato a ridurre le loro posizioni lunghe in dollari nelle ultime settimane, aggiunge. Il dollaro è in rialzo dello 0,2% rispetto al paniere di valute a 81,093, ma ancora vicino ai minimo di due mesi segnato ieri a 80,754. L'euro - che ieri aveva toccato un massimo di sei mesi 1,3453 dollari - attonro alle ore 15 quota poco sotto 1,34 dollari. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3398/89 1,3416 DOLLARO/YEN 97,47/50 97,26 EURO/YEN 130,47/49 130,47 EURO/STERLINA 0,8530/32 0,8562 ORO SPOT 1.365,77/6,38 1.370,67/1,67 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia