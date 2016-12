Forex, dollaro resta su minimi sei mesi contro euro, attesa minute Fed

Le ipotesi secondo cui la banca centrale Usa possa iniziare a ridurre l'ammontare - ora a 85 miliardi dollari al mese - degli acquisti di asset già a settembre è in generale positivo per il dollaro, in quanto tende ad alzare i rendimenti dei Treasuries Usa. Ma può anche esercitare pressioni sui mercati azionari e aumentare l'interesse per valute rifugio, come lo yen e il franco svizzero, come sta accadendo.