Forex, euro cede su dlr, biglietto verde recupera anche su yen

LONDRA, 29 agosto (Reuters) - Euro in deprezzamento sul dollaro, sotto quota 1,33 questa mattina, dopo che nelle ultime sedute il cambio era stato capace di tenere sopra tale soglia, nonostante i crescenti timori legati alla crisi siriana e al possibile intervento militare della Nato. A metà mattinata l'euro ha toccato un minimo di seduta sul biglietto verde a 1,3255. Il dollaro è in risalita anche su uno yen che in settimana aveva beneficiato del suo carattere di moneta 'rifugio' portandosi sui massimi da tre settimane. Il cambio dollaro/yen riscavalca in mattinata quota 98, fino a toccare un picco intraday a 98,26, dopo essere sceso ieri fino a 96,81, il livello più basso dallo scorso 12 agosto. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3264/67 1,3338 DOLLARO/YEN 98,06/09 97,62 EURO/YEN 130,12/19 130,20 EURO/STERLINA 0,8553/56 0,8589 ORO SPOT 1.406,96/7,73 1.417,64/9,36