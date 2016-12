Forex dlr debole su yen in attesa dati Usa, focus tempi ritiro Qe

NEW YORK, 5 agosto (Reuters) - All'apertura della piazza americana, il biglietto verde resta sotto pressione nei confronti dello yen, in attesa dei numeri sull'attività del settore dei servizi, che gli operatori utilizzeranno per calibrare le aspettative riguardo la tempistica di una riduzione dello stimolo monetario di Federal Reserve. A pesare sul dollaro, i dati peggiori delle attese arrivati venerdì dal mercato del lavoro, che hanno raffreddato la prospettiva di una riduzione del programma di acquisto asset già a settembre. Intorno alle 14,20 il la valuta Usa scivola a 98,60 yen , lasciando sul terreno lo 0,5% circa. "Se la Fed dovesse dcidere di posperre qualsiasi allentamento più avanti nel corso dell'anno, il dollaro tenderà a ritracciare le prossime settimane, fino a settembre-ottobre", commenta la strategist di Rabobank Jane Foley. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3252/53 1,3281 DOLLARO/YEN 98,53/58 98,93 EURO/YEN 130,55/58 131,40 EURO/STERLINA 0,8641/43 0,8678 ORO SPOT 1.306,30/6,96 1.311,50/2,50 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia