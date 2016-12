Forex, euro sale a massimi seduta dopo dato deludente lavoro Usa

NEW YORK, 2 agosto (Reuters) - Euro in risalita sul dollaro dopo i dati sul mercato del lavoro Usa, che hanno visto la creazione di 162.000 nuovi posti di lavoro in luglio, meno dei 189.000 attesi. Nonostante un tasso di disoccupazione che scende oltre le previsioni, al 7,4%, nell'ultimo mese l'economia statunitense è risultata meno capace di creare posti di lavoro, dopo i 195.000 di giugno. Un dato quindi che potrebbe raffreddare le attese di chi vede una partenza immediata, già a settembre, della fase di riduzione del programma di acquisto bond della Fed. Dopo la pubblicazione dei dati occupazionali l'euro/dollaro sale sul massimo di seduta di 1,3284. Il cambio aveva viaggiato per tutta la mattinata, fino al primo pomeriggio, praticamente invariato poco sopra quota 1,32. Due giorni fa l'euro/dolaro toccava i massimi da sei settimane a 1,3345, per poi scendere tra ieri sera e questa mattina fino a 1,3191, a seguito dei dati positivi giunti ieri dagli Stati Uniti, in particolare l'Ism manifatturiero e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Il biglietto verde frena anche nei confronti dello yen, toccando il minimo di seduta di 98,94 poco dopo la pubblicazione dei dati occupazionali Usa ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3276/78 1,3206 DOLLARO/YEN 99,98/99 99,53 EURO/YEN 131,44/47 131,47 EURO/STERLINA 0,8700/01 0,8732 ORO SPOT 1.311,94/3,16 1.307,84/9,06 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia