Forex, euro scende a minimi seduta su dlr a inizio conferenza Draghi

NEW YORK, 1 agosto (Reuters) - L'euro scende a nuovi minimi di seduta sul dollaro, sotto quota 1,32, di pari passo con l'inizio della conferenza stampa del presidente Mario Draghi che ha sostanzialmente ribadito il messaggio accomodante della Bce, con tassi di interesse che rimarranno agli attuali minimi, o anche sotto, per un periodo di tempo prolungato. Poco dopo l'inizio della conferenza stampa l'euro/dollaro scivola fino a 1,3197, salvo stabilizzarsi poco dopo di nuovo sopra 1,32. Ieri il cambio era salito al massimo da sei settimane di 1,3344 a seguito del meeting della Fed che, contrariamente alle attese di alcune operatori, non ha dato nuovi dettagli sui tempi d'inizio della fase di riduzione del proprio programma di 'quantitative easing', anzi lanciando un messaggio complessivamente accomodante al mercato. Ma già da stamattina il biglietto ha iniziato a recuperare terreno sul dollaro, sostenuto dalla convinzione che nonostante tutte le cautele, la Fed potrebbe iniziare già da settembre a ridurre gli acquisti di asset sul mercato. Il dollaro si conferma in apprezzamento anche sullo yen, con un massimo intraday nel primo pomeriggio a 98,97; il cambio era sceso ieri al livello più basso da cinque settimane, a 97,59. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3232/33 1,3300 DOLLARO/YEN 98,85/86 97,86 EURO/YEN 130,81/83 130,16 EURO/STERLINA 0,8711/14 0,8747 ORO SPOT 1.323,21/3,98 1.322,49/3,71 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia