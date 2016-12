Forex, dlr risale su euro, da Bce attesa conferma linea espansiva

LONDRA, 1 agosto (Reuters) - Dollaro in recupero sull'euro dai minimi toccati ieri a seguito del meeting della Fed, che ha evitato di dare nuovi dettagli sui tempi d'inizio della fase di riduzione del proprio programma di quantitative easing e anzi ha lanciato un messaggio complessivamente accomodante al mercato. Ma l'attenzione degli operatori si è rapidamente spostata verso la riunione odierna del direttivo Bce. Nonostante la conferma di un miglioramento delle prospettive di ripresa nella zona euro, giunta stamane con la pubblicazione dei Pmi europei , ci sono pochi dubbi sul fatto che Francoforte riaffermerà la propria linea espansiva di politica monetaria. "La Bce rafforzerà il suo messaggio accomodante in quanto dallo scorso mese i tassi (a breve) sono risaliti, così come l'euro", spiega lo strategist di Ubs Beat Siegenthaler. "Non credo che questa situazione soddisfi la Bce, che al limite potrebbe anche tagliare i tassi". Nonostante le cautele e i distinguo, tra gli operatori resta dunque radicata l'idea che la Fed possa iniziare già da settembre a ridurre gli acquisti di asset sul mercato, e che comunque sarà quella americana la prima grande banca centrale a ridurre lo stimolo monetario all'economia. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta in prossimità del minimo intraday di 1,3228 dopo essere salito ieri al massimo da sei settimane di 1,3344. Il dollaro si conferma stamane in apprezzamento anche sullo yen; il cambio era sceso ieri al livello più basso da cinque settimane, 97,585. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3235/38 1,3300 DOLLARO/YEN 98,60/63 97,86 EURO/YEN 130,48/53 130,16 EURO/STERLINA 0,8712/13 0,8747 ORO SPOT 1.318,36/9,13 1.322,49/3,71 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia