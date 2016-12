Forex, euro sale su dlr, mercato teme messaggio accomodante Fed

NEW YORK, 26 luglio (Reuters) - La seduta sul mercato valutario continua a svilupparsi sul tema della forza relativa dell'euro nei confronti del dollaro: il cambio viaggia sui massimi da oltre un mese, in vista del meeting Fed della prossima settimana che potrebbe vedere qualche aggiustamento, in chiave accomodante, del messaggio della banca centrale Usa. Gli operatori citano un articolo del 'Wall Street Journal', secondo cui il board della Fed potrebbe discutere una modifica della propria 'forward guidance' con l'obiettivo di radicare nel mercato l'idea che i tassi rimarranno bassi ancora per molto tempo. Gli investitori hanno di conseguenza ridotto le posizioni sul dollaro, sulla falsa riga di quanto giù avvenuto nella prima parte del mese dopo la pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting Fed, meno nette rispetto a quanto inizialmente interpretato dal mercato circa l'inizio del piano di riduzione degli acquisti di asset da parte della banca centrale. "Potrebbe esserci qualche altro aggiustamento delle posizioni sul dollaro, che dovrebbe mantenere pressioni ribassiste sulla valuta fino al meeting del Fomc della prossima settimana" spiega lo strategist di Nordea Niels Christensen, che sottolinea come il mercato resti ancora sostanzialmente lungo sul biglietto verde, specie contro lo yen e le valute dei paesi emergenti. L'euro/dollaro si è avvicinato in mattinata a quota 1,33, toccando un massimo intraday a 1,3297, il livello più alto da cinque settimane a questa parte. Nel primo pomeriggio il cambio continua a muoversi in apprezzamento, poco sotto i picchi della mattinata. Movimento analogo per il dollaro/yen, in flessione, col cambio poco sopra il minimo di fine mattinata di 98,49, a sua volta il livello più basso da oltre due settimane. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3259/52 1,3276 DOLLARO/YEN 98,66/68 99,28 EURO/YEN 130,78/81 131,79 EURO/STERLINA 0,8612/15 0,8627 ORO SPOT 1.323,61/4,38 1.333,04/4,26 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia