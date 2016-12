Forex, euro frena su dlr dopo rialzo innescato da buoni Pmi europei

NEW YORK, 24 luglio (Reuters) - Si esaurisce la spinta rialzista dell'euro nei confronti del dollaro - col cambio risalito oggi ai massimi da un mese - innescata dai buoni numeri preliminari di luglio sui Pmi di Francia, Germania e zona euro, usciti in mattinata, che alimentano le speranze di un progressivo, anche se lento, miglioramento dell'economia continentale. Il dato francese si è attestato ai massimi da 17 mesi mentre quello tedesco ha mostrato un tasso d'espansione del settore privato più forte delle attese . Lo stesso dato complessivo della zona euro sembra prospettare un effettivo ritorno alla crescita dell'intera regione nel terzo trimestre. D'altra parte sull'euro/dollaro continua a pesare la prospettiva di un prossimo alleggerimento dello stimolo monetario da parte della Fed, in contrapposizione ad una Bce che si è impegnata a mantenere i tassi ai minimi ancora per un periodo di tempo prolungato. "I Pmi hanno spinto l'euro verso l'alto" spiega lo strategist di Barclays Chris Walker. "Ma noi restiamo corti sull'euro, in quanto alla fine la partita sull'euro/dollaro si gioca sulle politiche monetarie. Un rialzo del cambio sopra 1,33 è per noi un segnale di vendita". Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta in lieve deprezzamento sul dollaro, dopo essere salito poco prima al massimo intraday di 1,3256. Una frenata accentuata anche dalla buona rilevazione, superiore alle attese, sul Pmi manifatturiero Usa di luglio. In mattinata, prima della pubblicazione dei Pmi europei, complice il debole dato manifatturiero cinese della notte , il cambio era sceso sotto quota 1,32. Il Pmi cinese - nuova evidenza del rallentamento in atto nella seconda economia mondiale - continua invece a pesare sullo yen, in deprezzamento sul dollaro nella seduta odierna, in un clima di rinnovata avversione al rischio sui mercati valutari orientali. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3208/09 1,3221 DOLLARO/YEN 100,33/34 99,40 EURO/YEN 132,56/59 131,47 EURO/STERLINA 0,8622/24 0,8603 ORO SPOT 1.334,61/5,38 1.347,49/8,71 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia