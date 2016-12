Forex, euro si conferma in lieve rialzo su dlr dopo Ifo tedesco

LONDRA, 25 luglio (Reuters) - L'euro si conferma in leggero apprezzamento sul dollaro, toccando un massimo di seduta contemporaneamente all'uscita dell'indice Ifo tedesco di luglio, salito a 106,2 punti, leggermente sopra le attese di 106,1. Il dato relativo alla fiducia delle imprese tedesche si muove nella stessa direzione indicata ieri dai preliminari sui Pmi di luglio europei, ovvero quella di un rafforzamento della ripresa tedesca e di un possibile ritorno alla crescita dell'intera area euro nel corso del terzo trimestre dell'anno. L'euro, già in salita sul dollaro in attesa del dato tedesco, tocca brevemente il picco di giornata di 1,3235 proprio al momento della pubblicazione dell'Ifo, per poi riposizionarsi poco al di sotto. Ieri il cambio si era portato sul massimo da un mese di 1,3256. Il dollaro riesce comunque a limitare la flessione, anche alla luce del rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato Usa visto nella seduta di ieri e proseguito nelle contrattazioni asiatiche di questa mattina: un elemento che rammenta agli operatori come la Fed sarà la prima, tra tutte le maggiori banche centrali a livello mondiale, a distaccarsi dall'attuale impostazione ultra espansiva. "L'euro potrebbe salire fino a 1,3230/1,3250 dopo di che potrebbe starci un'inversione, dal momento che sono attesi buoni numeri anche dagli Usa" spiega lo strategist di Credit Agricole Adam Myers. Nel pomeriggio arriveranno dagli Usa i dati settimanali sui sussidi di disoccupazione e quelli di giugno sugli ordinativi di beni durevoli: buoni numeri, specie dal mercato del lavoro, potrebbero tornare a spostare l'attenzione del mercato verso il prossimo inizio del processo di alleggerimento del programma di acquisto asset della Fed. Il cambio dollaro/yen cede terreno in mattinata, annullando parte del movimento di ieri, che aveva visto la valuta Usa apprezzarsi dello 0,8% su quella giapponese. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3212/14 1,3200 DOLLARO/YEN 99,93/95 100,24 EURO/YEN 132,00/05 131,31 EURO/STERLINA 0,8589/94 0,8618 ORO SPOT 1.320,30/1,05 1.320,69/1,91 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia