Forex, dollaro in calo in Asia su euro e yen su calo tassi Treasuries

SINGAPORE, 23 luglio (Reuters) - Sul finire della seduta asiatica, il dollaro è in ribasso sia su euro sia su yen poichè la flessione dei Tresauries nelle ultime due settimane ha dato meno incentivo agli investitori a comprare biglietto verde, mentre il netto calo dei rendimenti dei bond portoghesi ha sostenuto la moneta unica.

Dati deboli sul mercato immobiliare Usa ieri hanno portato poi alla vendita di dollari e hanno dato sostegno alla percezione che la Fed non ha alcun motivo per affrettarsi a tagliare il suo programma di stimolo.

"Con alle spalle ormai le elezioni in Giappone, con la conferma della vittoria del Primo Ministro Abe, non vi è alcuna ragione particolare per vendere yen al momento" ha aggiunto.