Forex, euro risale a massimi da un mese su dlr dopo Pmi europei

LONDRA, 24 luglio (Reuters) - Euro in risalita, fino ai massimi da un mese, dopo la pubblicazione in mattinata dei Pmi europei di luglio che confermano la tendenza ad un lento miglioramento dell'economia continentale. L'euro/dollaro - in deprezzamento dopo il deludente dato manifatturiero cinese della notte - ha invertito la rotta con la pubblicazione del Pmi preliminare di luglio francese, attestatosi ai massimi da 17 mesi e successivamente di quello tedesco, che ha mostrato un tasso d'espansione del settore privato più forte delle attese . Il cambio si è portato da sotto quota 1,32 al picco intraday di 1,3254, confermandosi in prossimità dei massimi anche grazie alla successiva pubblicazione della stima flash sul Pmi della zona euro nel suo complesso, capace di indicare un possibile ritorno alla crescita della regione nel terzo trimestre . Si conferma invece la scarsa brillantezza dello yen, in flessione sia su euro sia su dollaro. La debole rilevazione sul Pmi cinese fornisce nuova evidenza del rallentamento in atto nella seconda economia mondiale, suggerendo agli investitori maggiore cautela sui mercati orientali. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3239/41 1,3221 DOLLARO/YEN 99,96/98 99,40 EURO/YEN 132,31/35 131,47 EURO/STERLINA 0,8610/12 0,8603 ORO SPOT 1.341,80/2,55 1.347,49/8,71