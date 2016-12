Forex, euro sale in attesa Zew, cautela su dlr prima di Bernanke

LONDRA, 16 luglio (Reuters) - Euro in apprezzamento questa mattina sul dollaro, in attesa della pubblicazione, alle 11, del dato di luglio sulla fiducia degli investitori in Germania. L'indice Zew è atteso in salita a 39,6 punti dai 38,5 di giugno: si tratterebbe della terza rilevazione consecutiva in miglioramento, ma gli operatori non escludono un dato eventualmente anche più forte delle attese, in virtù del buon andamento recente del mercato azionario. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta appena sotto il massimo intraday di 1,3098. L'euro risulta invece sostanzialmente invariato al cambio con lo yen. D'altra parte gli operatori mantengono una certa cautela sul dollaro, pur continuando a vedere il biglietto verde in un trend rialzista, sulla base della convinzione generalizzata che sarà la Fed la prima delle grandi banche centrali ad abbandonare l'attuale impostazione ultra espansiva. A dominare è infatti l'attesa per la testimonianza del presidente della Fed Bernanke al Congresso, in agenda per domani. L'ultimo intervento di Bernanke, la settimana scorsa, dai toni alquanto accomodanti, finì infatti per innescare alcune sedute di forti vendite sulla divisa americana e dunque gli investitori per il momento evitando di prendere posizioni eccessivamente lunghe sul dollaro. Il dollaro cede qualche posizioni in mattinata anche sullo yen, col cambio che tratta sul minimo intraday di 99,53, comunque a distanza dal minimo della scorsa settimana a 98,20. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3093/96 1,3066 DOLLARO/YEN 99,58/59 99,85 EURO/YEN 130,36/42 130,44 EURO/STERLINA 0,8660/63 0,8650 ORO SPOT 1.286,50/7,25 1.281,99/3,21 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia