Forex, dollaro amplia brevemente perdite dopo dati lavoro Usa

NEW YORK, 11 luglio (Reuters) - Il dollaro ha brevemente esteso il calo nei confronti di euro e yen dopo la pubblicazione dei dati sulle nuove richieste settimanali di sussidi per la disoccupazione in Usa che, insieme a toni morbidi utilizzati ieri sera dal presidente della Fed Ben Bernanke, sembrano allontanare la prospettiva di una riduzione a breve dello stimolo monetario. Nella settimana conclusasi il 6 luglio le richieste per i sussidi di disoccupazione sono salite a 360.000 unità da 343.000 precedenti, mentre le previsioni si fermavano a quota 344.000. tali livelli, secondo gli analisti, confermano comunque una graduale ripresa del mercato del lavoro statunitense. Nelle ultime sedute il biglietto verde si era fortemente apprezzato, con buona parte del mercato che scommetteva per un parziale ritiro delle misure di 'quantitative easing' già a settembre. Prospettiva, quest'ultima, che ora sembra venire meno, dal momento che Bernanke ha voluto rimarcare che la politica monetaria rimarrà accomodante nell'immediato futuro. Intorno alle 14,50 l'euro guadagna lo 0,35% a 1,3032 dollari. Subito dopo la pubblicazione del dato è salito fino a 1,3070 da 1,3048. Il biglietto verde perde terreno anche verso la valuta nipponica, cedendo lo 0,4% a 99,31 yen, livello dove si troveva appena prima della diffusione dei numeri sulla disoccupazione. Subito dopo la pubblicazione del dato è sceso fino a sfiorare quota 99. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3014/15 1,2974 DOLLARO/YEN 99,28/29 99,64 EURO/YEN 129,24/25 129,36 EURO/STERLINA 0,8628/30 0,8649 ORO SPOT 1.284,90/83,90 1.263,64/64,86