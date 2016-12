Forex, dollaro corregge da massimi in attesa minute Fed

NEW YORK, 10 luglio (Reuters) - Dollaro in calo su yen e a livello di indice negli scambi della mattinata newyorkese, mentre gli investitori aggiustano le posizioni in vista della pubblicazione dei verbali del Federal Open Market Committee. L'attenzione dei mercati finanziari si concentra anche sul prossimo intervento di Ben Bernanke, le cui parole sulla prospettiva di 'exit strategy' da ormai oltre un mese hanno profondamente scosso i nervi degli investitori, facendo lievitare i rendimenti sulla curva Usa. Al di là del movimento di estemporanea correzione visibile oggi, l'impostazione di fondo del biglietto verde resta ampiamente rialzista. Sul dollaro, avvertono gli operatori del mercato valutario, torneranno molto probabilmente a convergere i flussi di acquisto una volta chiaro anche dalle minute Fed che la politica monetaria Usa è destinata a una virata restrittiva. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2819/22 1,2810 DOLLARO/YEN 100,41/44 100,45 EURO/YEN 128,71/76 128,65 EURO/STERLINA 0,8602/05 0,8595 ORO SPOT 1.253,19/54,03 1.248,84/51,06 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia