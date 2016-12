Forex, dollaro stabile sui cross, guarda a prospettive tassi Usa

LONDRA, 9 luglio (Reuters) - Dollaro decisamente ben intonato negli scambi della mattinata londinese, dove in mancanza di spunti macro l'attenzione degli investitori resta concentrata sulle prospettive di breve e medio termine sui tassi Usa. La performance del biglietto verde è incoraggiata anche dalla nuova accelerazione di listini di borsa, in un clima più generalizzato in cui torna 'appetito' di rendimento e si favoriscono gli investimenti a ritorno più elevato. Sembra essersi avviata con il piede giusto la nuova stagione delle trimestrali Usa dopo i numeri migliori delle attese diffusi ieri da Alcoa. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2887/89 1,2875 DOLLARO/YEN 101,15/16 101,13 EURO/YEN 130,35/40 129,78 EURO/STERLINA 0,8605/07 0,8608 ORO SPOT 1.256,20/57,20 1.235,89/38,11 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia