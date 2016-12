Forex, euro in lieve risalita su dlr, yen recupera dopo calo ieri

LONDRA, 29 maggio (Reuters) - Resta poco variato l'euro sul dollaro, mentre lo yen recupera terreno sul biglietto verde dopo il netto deprezzamento di ieri. A metà mattinata l'euro/dollaro scambia in lieve apprezzamento, portandosi al massimo della mattinata di 1,2882. Ma il cambio resta di fondo appesantito dalla prospettiva di un nuovo intervento di stimolo monetario da parte della Bce. Ieri il banchiere centrale francese Christian Noyer - pur esprimendo qualche dubbio sull'utilità di avere tassi negativi sui depositi overnight - ha affermato che, se necessario, la Bce deve essere pronta ad un taglio dei tassi. Lunedì un altro membro del board della banca centrale, il tedesco Joerg Asmussen, ha assicurato che l'attuale linea espansiva verrà confermata per tutto il tempo necessario. Secondo gli operatori un nuovo taglio del costo del denaro potrebbe spingere l'euro/dollaro fuori dal corridoio di 1,28-1,32 entro cui ha oscillato negli ultimi mesi. Dall'altra parte, sul fronte Usa, anche i dati di ieri su mercato immobiliare e fiducia dei consumatori confermano un miglioramento della congiuntura, supportando l'idea di una Fed che prima o poi inizi il progressivo alleggerimento dello stimolo monetario attualmente assicurato all'economia. I dati Usa di ieri hanno favorito un apprezzamento del dollaro sullo yen dell'1,4% nell'ultima seduta, movimento che in parte rientra questa mattina: il dollaro/yen ridiscende sotto quota 102. Il cambio si era portato ieri fino ad area 102,50; esattamente una settimana fa toccava un nuovo massimo da quattro anni e mezzo a 103,73. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2882/83 1,2854 DOLLARO/YEN 101,73/74 102,36 EURO/YEN 131,05/08 131,57 EURO/STERLINA 0,8556/59 0,8547 ORO SPOT 1.387,50/8,25 1.380,25/1,25 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia