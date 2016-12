Forex, yen tonico su commenti min Economia, ma rialzo visto temporaneo

NEW YORK, 20 maggio (Reuters) - Lo yen ha lasciato i minimi dei quattro anni e mezzo contro dollaro toccati venerdì a 103,32, rialzo che ha fatto seguito alle parole del ministro all'Economia, Akira Amari, secondo cui il governo potrebbe ritenersi soddisfatto dell'attuale livello del cambio, dopo il marcato calo degli ultimi sei mesi. Il ministro ha sottolineato che l'eccessiva forza dello yen è stata corretta e un ulteriore indebolimento della valuta potrebbe danneggiare l'economia del Paese. Tuttavia, secondo gli analisti, un eventuale brusco calo del dollaro contro lo yen è per gli investitori un'opportunità per acquistare il biglietto verde, poiché Tokyo resta comunque impegnata in una politica monetaria accomodante. "Qualunque calo del dollaro/yen verso 101 o 102 è un'occasione d'acquisto perché i policymaker hanno detto chiaramente che ci saranno ulteriori acquisti di asset o 'quantitative easing' più a lungo termine" dice Alvin Tan, currency strategist di Societe Generale. Il dollaro in seduta ha toccato il minimo di 102,19 yen, da una chiusura di 102,92. Gli investitori aspettano adesso il discorso che Bernanke terrà in settimana al Congresso dopo che il presidente Fed non ha fatto riferimento alla politica monetaria o alle immediate prospettive per l'economia Usa nell'intervento del fine settimana preparato per i laureati del Bard College di Simon's Rock, Massachusetts. Lo yen resta tuttavia in rialzo, con il dollaro che perde oltre lo 0,4% contro la valuta giapponese e l'euro in calo dello 0,2%. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2855/58 1,2811 DOLLARO/YEN 102,51/56 102,92 EURO/YEN 131,68/69 131,94 EURO/STERLINA 0,8455/58 0,8448 ORO SPOT 1.360,20/0,95 1.358,70/9,70 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia