Forex, dlr corregge su yen dopo dopo deludente produzione Usa

TOKYO, 16 maggio (Reuters) - Il dollaro è in marginale rialzo sullo yen ma si tiene lontano dal picco da 4 anni e mezzo nei confronti della valuta nipponica, dopo che i deludenti dati sulla produzione industriale Usa di aprile, diffusi ieri, hanno spinto in rialzo i prezzi dei Treasuries per la prima volta in una settimana.