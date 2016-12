Forex, dlr tonico su parole Bernanke ma frena da massimi ieri sera

Sia Bernanke sia le minute dell'ultimo meeting del Fomc, pubblicate ieri sera, riconoscono i progressi in atto nell'economia degli Stati Uniti, pur rimandando ai prossimi dati per eventuali decisioni su un alleggerimento dello stimolo monetario attualmente garantito dalla Fed. Come detto da Bernanke, però, una decisione sulla riduzione dell'importo degli acquisti di asset della Fed, pari attualmente a 85 miliardi di dollari al mese, potrebbe essere presa "nei prossimi meeting".