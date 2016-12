Forex, dlr frena su yen dopo rally post G7, euro resta sotto 1,30

LONDRA, 13 maggio (Reuters) - Frena lievemente il dollaro sia sullo yen sia sull'euro dopo essere salito a nuovi massimi da quattro anni e mezzo sulla divisa giapponese, grazie all'assenza di prese di posizione dirette da parte del G7 contro la politica ultra espansiva recentemente inaugurata dalla Bank of Japan. Nel vertice dei ministri finanziari e dei banchieri centrali del gruppo dei Sette di questo fine settimana in Inghilterra, Tokyo è infatti riuscita ad evitare una censura esplicita della propria linea monetaria. Una sorta di 'via libera' che ha spedito questa notte il cambio dollaro/yen oltre la soglia di 102 (con un picco intraday a 102,14), ai massimi dall'ottobre 2008. Nelle ultime ore il cambio ha poi frenato riportandosi sotto quota 102. "Sembra che quota 102 sia stata superata solo grazie ad un singolo acquisto di una banca Usa, quindi sicuramente non è stato un movimento solido" spiega Kenichi Asada di Trust & Custody Services Bank. "Ad ogni modo il fatto che il cambio non sia riuscito a tenere 102 non significa necessariamente che vedremo una correzione". L'euro stesso viaggia sui massimi da gennaio 2010 nei confronti dello yen, con un massimo intraday toccato questa notte a 132,39. Il dollaro, d'altra parte continua a beneficiare di un maggiore ottimismo di fondo riguardo le prospettive dell'economia Usa, alimentato dai recenti dati giunti dal mercato del lavoro. E mentre le altre principali banche centrali guardano a possibili nuove misure espansive, negli Stati Uniti torna d'attualità il dibattito su un eventuale ridimensionamento del programma di acquisto asset della Fed. Il numero uno di Bankitalia Visco ha confermato questa mattina che in caso di necessità la Bce potrebbe portare in negativo il tasso sui depositi overnight delle banche . A metà mattinata l'euro/dollaro risale leggermente, dopo essersi deprezzato al minimo di seduta di 1,2945. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2962/63 1,2959 DOLLARO/YEN 101,66/68 101,84 EURO/YEN 131,77/82 132,04 EURO/STERLINA 0,8442/43 0,8446 ORO SPOT 1.431,40/2,15 1.447,70/8,70 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia