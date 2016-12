Forex, euro debole su quadro economico europeo e speculazioni Bce

NEW YORK, 6 maggio (Reuters) - L'euro rimane sottotono nei confronti del dollaro nella seduta odierna, appesantito da prospettive ancora deboli per l'economia europea e dalla possibilità di nuovi interventi espansivi da parte della Bce, dopo il taglio dei tassi di giovedì scorso. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro galleggia in lieve deprezzamento, appena sopra quota 1,31 dopo essere salito appena la settimana scorsa al massimo da due mesi di 1,3243. Gli indici Pmi sul settore dei servizi pubblicati questa mattina, per quanto lievemente superiori alle attese, confermano in aprile un quadro di contrazione del comparto, lasciando intravedere la possibilità un secondo trimestre ancora in recessione per la zona euro . Istat stima intanto per l'economia italiana una contrazione dell'1,4% nel 2013. D'altra parte, nonostante le frenate di diversi esponenti della Bce, il presidente Mario Draghi ha spiegato giovedì che la banca centrale è tecnicamente pronta a portare in negativo i tassi sui depositi overnight: un'ipotesi che - si teme - potrebbe spingere qualche istituto a spostare fondi fuori dalla zona euro. "La tendenza sull'euro/dollaro è ora ribassista, potrebbe esserci un test di 1,30" spiega Arne Lohmann Rasmussen di Danske Bank. Il dollaro sembra invece trarre ancora sostegno dai solidi numeri di venerdì scorso dal mercato del lavoro Usa, riportandosi in vista di quota 100 al cambio con lo yen. Gli ultimi dati occupazionali Usa alimentano un clima di maggiore ottimismo sulle prospettive economiche del Paese e riportano d'attualità il dibattito su un'eventuale diminuzione dell'importo degli acquisti di asset al momento garantiti ogni mese dalla Fed. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3107/08 1,3112 DOLLARO/YEN 99,20/21 99,04 EURO/YEN 130,01/03 129,87 EURO/STERLINA 0,8429/34 0,8421 ORO SPOT 1.471,09/2,31 1.456,74/8,46 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia