Forex, dollaro balza su yen e euro dopo dati lavoro Usa

NEW YORK, 3 maggio (Reuters) - Il dollaro è balzato ai massimi di seduta sullo yen e sull'euro dopo la lettura migliore delle attese del dato sugli occupati non agricoli di aprile, che ha ridotto la probabilità di un rafforzamento dell'attuale programma di stimolo da parte della Federal Reserve americana. Nel mese di aprile, secondo i dati del del dipartimento del Lavoro, gli occupati non agricoli sono cresciuti di 165.000 unità, mentre le stime stime raccolte da Reuters in un sondaggio prevedevano un aumento di 145.000 posti. Sono stati inoltre rivisti al rialzo i numeri di marzo e di febbraio e il tasso di disoccupazione è sceso al 7,5%, minimo da 4 anni. Il dollaro, che prima della diffusione del dato viaggiava in area 97,95 yen, in linea alla chiusura, è salito fino a 99,18 yen e intorno alle 14,45 guadagna oltre un punto percentuale a 99,11 yen. Il biglietto verde ha invertito la corsa sull'euro, che poco prima della diffusione dei numeri sul mercato del lavoro americano era in rialzo a 1,3118 dollari, mentre intorno alle 14,40 cede lo 0,15% in area 1,3050 dollari. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3050/52 1,3063 DOLLARO/YEN 99,11/13 97,95 EURO/YEN 129,29/31 128,93 EURO/STERLINA 0,8410/17 0,8407 ORO SPOT 1.463,91/5,16 1.456,24/7,96