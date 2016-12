Forex, debolezza dollaro tiene euro lontano da minimi 3 settimane

LONDRA, 25 aprile (Reuters) - Il dollaro muove in calo nei confronti di euro e yen, colpito da una serie di dati poco confortanti sull'andamento dell'economia Usa, che stanno alimentando i timori riguardo la forza della ripresa della prima economia mondiale. Intorno alle 10,40 l'euro guadagna lo 0,15% sul biglietto verde a 1,3034 dollari, dopo aver segnato ieri un minimo da quasi tre settimane a 1,2954. Il dollaro è in flessione dello 0,2% sulla valuta nipponica e passa di mano a 99,14 yen. A marzo, hanno evidenziato i dati diffusi ieri, gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti hanno registrato il calo più marcato da sette mesi a questa parte, mentre il mercato del lavoro si è rivelato sottototono, e le vendite al dettaglio sono risultate deboli. La risalita della valuta unica, tuttavia, pare destinata ad essere limitata dalle aspettative di un taglio del costo del denaro da parte della Banca centrale europea, sebbene gli operatori sembrano mostrare una maggiore cautela sull'azione di Francoforte. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3036/38 1,3015 DOLLARO/YEN 99,18/20 99,47 EURO/YEN 129,29/36 129,46 EURO/STERLINA 0,8406/22 0,8522 ORO SPOT 1.430,80/1,80 1.430,80/1,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia