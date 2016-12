Forex, euro rimbalza da minimi post Ifo su ricoperture

TOKYO, 25 aprile (Reuters) - Euro in rialzo sul dollaro negli scambi finali sulle piazze asiatiche, con gli investitori che ricoprono alcune posizioni corte prese dopo i deludenti dati dell'Ifo, barometro della fiducia delle imprese tedesche, che ieri ha evidenziato una battuta d'arresto.

L'indice, a cura dell'omonimo istituto di Monaco, ha inizialmente dato sostegno alla convinzione che la Banca centrale europea possa ridurre il costo del denaro già a maggio. Ma alcuni operatori sembrano via via aver assunto un atteggiamento più prudente in merito.