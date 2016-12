Forex, dollaro in lieve discesa su yen e euro dopo dati beni durevoli

NEW YORK, 24 aprile (Reuters) - Il dollaro perde leggermente terreno nei confronti dello yen e dell'euro, appesantito dai dati sugli ordini dei beni durevoli Usa, che a marzo hanno segnato il calo più sostenuto da sette mesi. Il biglietto verde, che poco prima della diffusione del dato viaggiava in area 99,54 yen, passa di mano a 99,38. Lieve flessione anche nei confronti dell'euro, che passa di mano a 1,2988 dollari, mentre pochi istanti prima viaggiava in area 1,2995 dollari. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2988/90 1,2998 DOLLARO/YEN 99,38/40 99,46 EURO/YEN 129,23/26 129,27 EURO/STERLINA 0,8509/10 0,8515 ORO SPOT 1.430,70/1,70 1.412,24/4,46 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia