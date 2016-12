Forex, dollaro in pausa dopo rally, yen stabile dopo nomine BoJ

Il Parlamento nipponico ha approvato la scelta del primo ministro Shinzo Abe per i vertici dell'istituto centrale, vale a dire Haruhilo Kuroda come nuovo leader dell'istituto centrale, creando i presupposti per un più vigoroso allentamento monetario non appena il nuovo governatore si insedierà, la prossima settimana. Kikuo Iwata e Hiroshi Nakaso sono stati nominati vice di Kuroda.