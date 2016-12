Forex, euro invariato su dlr, ma trend resta ribassista

NEW YORK, 12 marzo (Reuters) - Euro invariato sul dollaro, anche se in lieve recupero dopo la flessione subita in mattinata che ha visto il cambio scendere anche sotto quota 1,30. Se da una parte c'è un biglietto verde che trae sostegno dalle buone prospettive dall'economia Usa - evidenziate anche dagli ottimi dati occupazionali pubblicati venerdì scorso e dai nuovi record toccati dagli indici di Wall Street - dall'altra c'è una valuta unica che continua a fare i conti con un quadro economico tutt'altro che roseo nella zona euro. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta in prossimità del massimo intraday di 1,3074, dopo essere scivolato in mattinata fino a quota 1,2990, non lontano dal minimo da tre mesi di 1,2955 toccato venerdì scorso. "Abbiamo questo tema della forza del dollaro che viene di fatto riconosciuta su tutto il mercato" spiega lo strategist di Rabobank Jane Foley, che vede un cambio euro/dollaro in discesa fino ad area 1,28 nell'arco dei prossimi tre mesi. A mettere sotto pressione il cambio - sottolineano gli operatori - c'è anche il recente allargamento dello spread tra i rendimenti di Treasuries e Bund a due anni, che favorisce la domanda di dollari da parte degli investitori che sono alla ricerca di rendimenti più elevati. In tenuta l'euro anche sullo yen, col cambio che si mantiene comunque sensibilmente sotto il massimo da 34 mesi di 127,71 raggiunto il mese scorso. ORE 15,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3045/48 1,3043 DOLLARO/YEN 96,14/19 96,26 EURO/YEN 125,52/54 125,60 EURO/STERLINA 0,8774/76 0,8745 ORO SPOT 1.595,14/6,36 1.580,39/1,61 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia