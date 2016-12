Forex, euro risale sopra 1,29 su dlr ma resta tensione crisi Cipro

LONDRA, 20 marzo (Reuters) - Si stabilizza in mattinata il cambio euro/dollaro, pur rimanendo prossimo ai minimi da quattro mesi toccati ieri in scia alla bocciatura, da parte del parlamento di Cipro, della proposta di tassazione dei depositi bancari, parte del piano di bailout europeo dell'isola . A metà mattinata l'euro risale leggermente, sfruttando il ritorno di qualche acquisto a seguito del deprezzamento di ieri: il cambio si riporta sopra 1,29, dopo essere scivolato nella seduta di ieri fino a quota 1,2844. L'evoluzione della vicenda cipriota ha riportato in superficie le paure legate alla stabilità dell'intera zona euro, ma la valuta unica sembra al momento in grado di evitare un deprezzamento più ampio. Sembra infatti prevalere l'idea che Bruxelles - come spesso accaduto in questi anni - riuscirà comunque a produrre un accordo dell'ultimo minuto che mantenga il paese all'interno della area monetaria e scongiuri un avvitamento della crisi. "L'euro non è sceso molto dopo ieri, dal momento che i mercati in Europa sono ormai abituati ad aspettarsi soluzioni all'ultimo momento, quindi il mood non è completamente di avversione al rischio", spiega l'analista di Commerzbank Lutz Karpowitz, alla luce anche dell'impegno ribadito dalla Bce di fornire, entro i limiti, la liquidità necessaria alla banche cipriote. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2913/16 1,2881 DOLLARO/YEN 95,32/36 95,13 EURO/YEN 123,11/14 122,58 EURO/STERLINA 0,8531/34 0,8528 ORO SPOT 1.610,54/1,76 1.612,79/4,01 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia