Forex, euro su minimi da 4 mesi dopo voto parlamento Cipro

"Più volte l'Europa se ne è venuta fuori con un piano dell'ultimo minuto per salvare la situazione, questa è la ragione per cui penso che in questo momento il mercato non stia giocando aggressivamente al ribasso (sull'euro)", spiega Callum Henderson di Standard Chartered Bank. "Detto questo, più tempo passa prima che l'Europa presenti questo piano B, maggiore è il rischio di uno scivolone dell'euro".