Forex, euro in lieve calo su dlr ma cambio resta in area 1,31

LONDRA, 8 marzo (Reuters) - L'euro si conferma in lieve calo sul dollaro, ma sostanzialmente in tenuta rispetto ai valori di ieri, quando il cambio si era apprezzato di un 1% a seguito della conferenza stampa del presidente della Bce Mario Draghi, seguita al meeting mensile della banca centrale. A metà mattinata l'euro continua a trattare poco sotto quota 1,31, dopo essersi spinto ieri fino a 1,3118. Solo l'altro ieri, dunque appena prima della riunione della Bce, l'euro/dollaro scivolava sotto la soglia di 1,30, a 1,2966. Draghi ha spiegato ieri che il direttivo Bce ha discusso l'opzione di un taglio del costo del denaro, aggiungendo però che Francoforte non si lega le mani ad eventuali mosse future in questa direzione. Di fatto il numero uno della Bce è andato a raffreddare quelle aspettative di un possibile abbassamento del costo del denaro nei prossimi mesi, che si erano rafforzate nei giorni scorsi anche alla luce di un quadro economico europeo ancora estremamente fragile. Tuttavia, come spiega un report di Morgan Stanley, "la revisione al ribasso delle stime di crescita della zona euro e le previsioni di un'inflazione ancora sotto il target continueranno a garantire un margine di flessibilità per azioni future". Ogni rimbalzo dell'euro/dollaro, prosegue Morgan Stanley, rappresenta un'opportunità di presa di profitto, con un target per il cambio in area 1,27/1,28. Intanto continua a mostrarsi tonico il dollaro, che viaggia sui massimi da tre anni e mezzo sullo yen. Il biglietto verde trova sostegno nell'ottimismo che sembra regnare sul mercato riguardo i dati occupazionali di febbraio in uscita oggi pomeriggio dagli Stati Uniti. Le attese elaborate da Reuters indicano la creazione di 160.000 nuovi posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione stabile al 7,9%: numeri che confermerebbero il recente trend di miglioramento del mercato del lavoro e che in prospettiva potrebbero anticipare i tempi di un abbandono da parte della Federal Reserve dell'impostazione ultra espansiva della sua attuale politica monetaria. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3095/97 1,3104 DOLLARO/YEN 95,54/58 94,81 EURO/YEN 125,10/13 124,26 EURO/STERLINA 0,8716/18 0,8727 ORO SPOT 1.580,59/1,81 1.578,40/9,40