Forex, euro torna a cedere su dlr dopo dati economici europei

LONDRA, 1 marzo (Reuters) - L'euro annulla il tentativo di recupero sul dollaro visto nelle ultime ore, dopo l'infornata di dati economici europei della mattinata, in particolare i Pmi che fotografano un settore manifatturiero della zona euro ancora lontano dalla ripresa, dove i segnali di espansione giunti dalla Germania vengono oscurati dalla debole performance francese . I dati della mattinata non sorridono peraltro all'Italia che - oltre a fare i conti in questi giorni con uno scenario di ingovernabilità dopo le elezioni politiche di domenica e lunedì - vede il proprio indice Pmi manifatturiero scendere oltre le attese in febbraio mentre il tasso di disoccupazione è salito a gennaio al massimo storico dell'11,7% . Dopo una puntata in mattinata oltre quota 1,31, a seguito della pubblicazione dei dati economici l'euro torna a cedere terreno sul dollaro, toccando un minimo intraday a 1,3040. Martedì l'euro era sceso al minimo da sette settimane sul dollaro, a 1,3018, con un deprezzamento complessivo del cambio che sull'intero mese di febbraio è stato pari a circa quattro punti percentuali. Ma al di là dell'input giunto dai dati, sulla valuta unica continua a pesare l'incertezza per l'evoluzione della situazione politica in Italia, cui si aggiungono ora anche i timori per gli effetti depressivi degli incombenti tagli alla spesa pubblica negli Usa. Anche se molti operatori ritengono che il cambio possa tenere in area 1,30 nella speranza di un accordo politico in Italia e anche considerando la possibilità di un eventuale intervento della Bce sul mercato dei bond in caso di forte peggioramento della situazione. "Raccomandiamo ai nostri clienti di aumentare con cautela le posizioni lunghe sull'euro/dollaro a questi livelli. Ma non inganniamoci, la situazione in Italia potrebbe ancora peggiorare sensibilmente" spiega Arne Lohmann Rasmussen di Danske Bank. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3045/48 1,3056 DOLLARO/YEN 92,78/79 92,53 EURO/YEN 121,04/07 120,83 EURO/STERLINA 0,8662/68 0,8609 ORO SPOT 1.567,56/8,33 1.579,76/80,53 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia