Forex, euro cedente su dollaro, tiene su yen in avvio Londra

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - Euro leggermente appesantito contro dollaro in apertura di seduta sulla piattaforma londinese, almeno in parte ancora in ragione dei numeri davvero poco confortanti sulla performance economica del quarto trimestre diffusi ormai giovedì. Avanza per contro, di poco meno di mezzo punto percentuale, il cambio dell'euro/yen, mentre sulla valuta nipponica tornano a concentrarsi i realizzi in assenza di riferimento specifico agli interventi di Tokyo da parte del G20 finanziario moscovita del fine settimana. La sessione odierna, dicono gli operatori, dovrebbe essere contrassegnata da prezzi in range ristretto e volumi poco significativi, tenendo soprattutto conto della pausa del mercato Usa. Pubblicate dalla Bce, le statistiche relative a dicembre parlano di flussi netti in uscita dalla zona euro pari a 20,7 miliardi di euro dopo l'ingresso di 30,3 miliardi a novembre. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3337/39 1,3358 DOLLARO/YEN 94,03/05 93,48 EURO/YEN 125,40/45 125,04 EURO/STERLINA 0,8621/23 0,8618 ORO SPOT 1.629,19/30,41 1.609,06/9,83