Forex, yen vicino minimi 33 mesi su dollaro, Tokyo evita critica G20

TOKYO, 18 febbraio (Reuters) - Valuta nipponica in forte caduta sul finale degli scambi sulla piazza asiatica, con il cross dollaro/yen in prossimità del minimo degli ultimi trentatré mesi, in assenza di alcun riferimento diretto del comunicato G20 alla politica monetaria iper-espansiva messa a punto da Tokyo.

"Il mercato sembra interpretare la posizione G20 come un implicito via libera alle misure espansive giapponesi che si traducono in una svalutazione dello yen... non credo però che Tokyo possa arrivare a far riferimento a livelli specifici per il cambio", commenta l'operatore di un istituto giapponese.