Forex, euro risale dopo Pmi Germania e zona euro, delude Francia

LONDRA, 24 gennaio (Reuters) - Euro volatile in mattinata in scia alla pubblicazione dei preliminari sui Pmi di gennaio di Francia, Germania e zona euro, da cui non sembra emergere una tendenza economica omogenea all'interno della regione. Il cambio sul dollaro è tornato in apprezzamento dopo la pubblicazione dei Pmi tedeschi che hanno mostrato una crescita dell'attività economica del paese ai livelli più sostenuti da un anno, e successivamente di quelli della zona euro, ancora in area di contrazione ma sui massimi da dieci mesi . Dati, quelli tedeschi e quelli della zona euro, in controtendenza rispetto ai numeri francesi, usciti poco prima, che invece avevano mostrato una netta contrazione dell'attività, spingendo brevemente l'euro/dollaro sul minimo intraday di 1,3285. A metà mattinata il cambio tratta poco sopra i livelli di chiusura di ieri, saldamente sopra quota 1,33 e non lontano dal massimo da 11 mesi, toccato la settimana scorsa a 1,3404. Nella primissima parte della seduta il cambio aveva tratto parziale sostegno anche dalla buona rilevazione dell'indice Pmi-Hsbc manifatturiero cinese, salito ai massimi da due anni in gennaio. Un dato quello cinese che sta invece pesando sullo yen, questa mattina, nonostante gli ultimi giorni abbiano visto la chiusura di diverse posizioni corte sulla divisa giapponese, in scia ad una certa dose di delusione per le misure espansive annunciate dalla Bank of Japan al termine dell'ultimo meeting di politica monetaria. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3338/41 1,3316 DOLLARO/YEN 89,62/66 88,59 EURO/YEN 119,49/52 118,00 EURO/STERLINA 0,8416/22 0,8402 ORO SPOT 1.681,30/2,10 1.685,14/6,36 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia