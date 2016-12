Forex, secondo giorno di rialzo per yen, euro colpito da Juncker

TOKYO, 16 gennaio (Reuters) - Yen in rialzo per il secondo giorno consecutivo dopo che il ministro giapponese dell'Economia Akira Amari ha messo in guardia dai rischi di un'eccessiva debolezza della valuta nipponica, mentre l'euro è scivolato dopo che il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha detto che la moneta unica è "pericolosamente alta".