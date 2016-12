Forex, euro a minimi tre settimane su dollaro in chiusura Asia

TOKYO, 1 ottobre (Reuters) - Si mantiene in prossimità dei minimi delle ultime tre settimane la valuta unica europea nei confronti del biglietto verde in chiusura sulle piazze asiatiche.

Il cross euro/dollaro non sembra trovare giovamento dai numeri pubblicati venerdì sulle necessità di capitalizzazione delle banche spagnole, che non fugano i timori circa i concreti progressi di Madrid in direzione di una richiesta dello scudo anti-spread.