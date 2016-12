Forex, euro in rialzo sostenuto da attesa Bce, occhi su Fed

NEW YORK, 30 agosto (Reuters) - La moneta unica è in rialzo contro il dollaro, con i mercati in attesa dell'attesissimo discorso del presidente della Fed Ben Bernanke al simposio annuale di Jackson Hole in agenda domani. Bernanke potrebbe infatti fornire indicazioni su ulteriori azioni di allentamento monetario. "Il rischio di Jackson Hole è che, a meno di ulteriori forti segnali di allentamento, il mercato possa restare deluso" dice Christian Lawrence, strategist a Rabobank, precisando che questo sarebbe positivo per il dollaro. Il rialzo dell'euro è quindi limitato dalle incertezze sulla politica della Fed, con i recenti miglioramenti nei dati economici Usa che riducono le possibilità di ulteriori 'quantitative easing'. L'euro è in ogni caso sostenuto dalle attese di interventi di sostegno alla zona euro da parte della Bce e dalle speranze di un imminente annuncio, possibilmente in occasione del meeting di politica monetaria della prossima settimana, sull'atteso piano per affrontare la crisi del debito della zona euro. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2547/49 1,2529 DOLLARO/YEN 78,51/55 78,68 EURO/YEN 98,52/56 98,60 EURO/STERLINA 0,7912/16 0,7912 ORO SPOT 1.662,61/63,38 1.655,94/57,16 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia