Forex, euro in rialzo sostenuto da attesa Bce, occhi su Fed

LONDRA, 30 agosto (Reuters) - La moneta unica è in rialzo contro il dollaro, sollecitata dalle attese di interventi di sostegno alla zona euro da parte della Bce e dalle speranze di un imminente annuncio, possibilmente in occasione del meeting di politica monetaria della prossima settimana, sull'atteso piano per affrontare la crisi del debito della zona euro. L'euro è sostenuto anche dall'ipotesi di un ulteriore allentamento monetario da parte della Fed. I mercati aspettano l'attesissimo discorso del presidente della Fed Ben Bernanke al simposio annuale di Jackson Hole in agenda domani. Bernanke potrebbe anche non dire nulla di eccezionale, ma i trader sono ocnsapevoli del rischio che si corre, secondo Satoshi Okagawa, analista di Sumitomo Mitsui Banking Corporation a Singapore. "Se dovesse dire qualcosa di tremendo, il dollaro potrebbe andare sotto una grossa pressione di vendita" dice Okagawa. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2549/51 1,2529 DOLLARO/YEN 78,63/64 78,68 EURO/YEN 98,69/70 98,60 EURO/STERLINA 0,7928/32 0,7912 ORO SPOT 1.658,34/59,56 1.655,94/57,16