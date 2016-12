Forex, euro in rialzo su dlr, a massimi 4 settimane su sterlina

LONDRA, 28 agosto (Reuters) - Sulle prime battute londinesi l'euro mostra un recupero contro il dollaro, fino al massimo di seduta di 1,2533, al di sopra dei livelli di chiusura di ieri, dopo il calo registrato sulle piazze asiatiche e determinato dalla riduzione delle posizioni su valute a rischio da parte degli investitori. La moneta unica ha toccato anche il massimo delle tre settimane contro la valuta britannica a 0,7942 sterline. Nelle ultime sedute si era vista una battuta d'arresto per il trend positivo dell'euro, che era stato innescato dai commenti del presidente della Bce Mario Draghi, che a inizio agosto aveva detto che avrebbe fatto tutto il necessario per salvare la moneta unica. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2525/26 1,2499 DOLLARO/YEN 78,56/62 78,72 EURO/YEN 98,43/45 98,41 EURO/STERLINA 0,7939/42 0,7912 ORO SPOT 1.662,69/63,95 1.663,60/64,60 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia