Forex, euro a minimi settimana su dlr, attesa per intervento Bernanke

TOKYO, 31 agosto (Reuters) - Mercato valutario poco mosso nelle contrattazioni della mattinata, in un clima di sostanziale attesa per quello che potrebbe emergere nel pomeriggio dal simposio Fed di Jackson Hole, con particolare attenzione ad ogni eventuale riferimento del presidente Ben Bernanke ad un nuovo programma di 'quantitative easing' negli Usa.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,2505 in linea con l'1,2504 dell'ultima chiusura e non lontano dal minimo settimanale di 1,2466 toccato martedì; il cambio dovrebbe tuttavia essere in grado di chiudere il mese con un movimento complessivo di apprezzamento, grazie alle attese per un annuncio da parte della Bce già nel meeting della settimana prossima di un'azione di sostegno del debito di paesi come Italia e Spagna.