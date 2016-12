Forex, euro stabile vicino a massimi 7 settimane su dlr

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,2560, in linea con l'ultima chiusura di 1,2562 e dopo essersi spinto ieri fino a quota 1,2590.

Nell'immediato gli operatori vedono diversi elementi di sostegno per l'euro, salito ieri in scia alla pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting Fed in cui si parla di nuove misure monetarie espansive in tempi relativamente rapidi.