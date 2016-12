Forex, euro in cauto apprezzamento, guarda a prossime misure Bce

SIDNEY/SINGAPORE, 31 luglio (Reuters) - Euro in leggero apprezzamento sul dollaro anche se sotto i recenti massimi da tre settimane. A sostenere la valuta unica sono le attese di nuovi interventi di stimolo monetario da parte delle banche centrali questa settimana, Bce e Fed in testa.

Giovedì il board Bce potrebbe "indirizzarsi verso una politica di tassi zero visto che la regione si avvia ad una recessione prolungata" aggiunge Song. "La Bce non ha molta scelta se non mettere in moto una serie di strumenti nei prossimi mesi".