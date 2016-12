Forex, euro rallenta dopo rally di ieri, riaffiorano timori Spagna

SINGAPORE, 26 luglio (Reuters) - Euro in parziale frenata dopo i guadagni realizzati nella seduta di ieri, quando una serie di ricoperture tecniche aveva risollevato la valuta unica dai minimi da due anni sul dollaro, con un rialzo di oltre una figura.

Alle 8,10 italiane l'euro-dollaro tratta in area 1,2145 da 1,2156 dell'ultima chiusura. Ieri il cambio era risalito fino al picco di 1,2169 dopo essere sceso in mattinata in area 1,2050, ad un passo dal minimo biennale di 1,2042 registrato lunedì.