Forex, euro galleggia a minimi da due anni su dlr, focus su Spagna

"I costi di finanziamento in Spagna hanno già raggiunto livelli insostenibili e i movimenti sull'euro suggeriscono come gli investitori ritengano che dovrebbe ormai soltanto essere questione di tempo prima che sia necessario un bailout sovrano" spiega Kathy Line di BK Asset Management.

"Siamo in linea alle aspettative dei nostri economisti e riteniamo che il mercato possa sposare progressivamente questa visione fino ad arrivare ad un'inversione del recente rally del dollaro " si legge in una nota degli analisti di Bnp Paribas, in cui si parla di un euro complessivamente sottovalutato, ancora soggetto a ribassi ma potenzialmente capace di ritornare su un 'fair value' di 1,2420.